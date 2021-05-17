Смотрите онлайн психологический проект Детектор лжи 2021 выпуск 16 от 17.05.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе 33-летний Виталий Челахов попытается отстоять право самостоятельно выбирать себе жену. Мать Виталия постоянно лезет в его личную жизнь и разрушает любые отношения. Почему женщине не нравятся потенциальные невестки? Почему она не может осознать, что сын уже стал взрослым? Ответ – в проекте Детектор лжи 2021.

Также в кресло правды сядет 35-летняя Виталина Кашкаха. Женщина очень обижена на свою мать и до сих пор не может простить ее за страшное детство. Героиня верит, что именно на детекторе лжи она сможет достучаться до родного человека и сбросить камень с души. Услышит ли ее мать? Смотрите онлайн проект с Дмитрием Карпачевым Детектор лжи 11 сезон 16 выпуск.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 15 от 10.05.2021