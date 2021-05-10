Смотрите онлайн психологический проект Детектор лжи 2021 выпуск 15 от 10.05.2021 на сайте телеканала СТБ! Проверку на полиграфе решил пройти 43-летний Руслан Волков, чтобы вымолить прощение у любимой женщины и доказать серьезность своих намерений. В течение шести лет мужчина жил на две семьи и два города. В Одессе он строил отношения с любовницей по имени Ольга, а в Киеве его ждала законная жена Людмила, с которой он в браке уже 25 лет. Как мужчине удавалось вести двойную жизнь и ни разу не спалиться? Ответ смотрите онлайн в 15 выпуске Детектор лжи 2021.

Когда Ольга узнала о существовании жены и двух взрослых детей Руслана, она была шокирована. Женщина не смогла простить такую ложь, поэтому решила разорвать эти отношения. Но Руслан не собирается отпускать Ольгу, ведь очень сильно любит ее. Сможет ли мужчина с помощью детектора лжи расставить все точки над «і» в своих отношениях и начать новую жизнь? Смотрите онлайн проект Детектор лжи 2021 выпуск 15 на СТБ!

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