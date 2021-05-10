Дивіться онлайн психологічний проєкт Детектор брехні 2021 випуск 15 від 10.05.2021 на сайті телеканалу СТБ! Перевірку на поліграфі вирішив пройти 43-річний Руслан Волков, щоб вимолити пробачення у коханої жінки та довести серйозність своїх намірів. Протягом шести років чоловік жив на дві родини і два міста. В Одесі він будував стосунки з коханкою, на ім’я Ольга, а в Києві на нього чекала законна дружина Людмила, з якою він у шлюбі вже 25 років. Як чоловіку вдавалося вести подвійне життя і жодного разу не спалитися? Відповідь дивіться онлайн у 15 випуску Детектор брехні 2021.

Коли Ольга дізналася про існування дружини та двох дорослих дітей Руслана, вона була шокована. Жінка не змогла пробачити такої брехні, тому вирішила розірвати ці стосунки. Проте Руслан не збирається відпускати Ольгу, адже дуже сильно кохає її. Чи зможе чоловік за допомогою детектора брехні розставити всі крапки над і у своїх стосунках і почати нове життя? Дивіться онлайн проєкт Детектор брехні 2021 випуск 15 на СТБ!

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 14 від 03.05.2021