Дивіться онлайн проєкт Детектор брехні 2021 випуск 14 від 03.05.2021 на сайті телеканалу СТБ! 27-річна Ірина Нікончук вирішила пройти перевірку на поліграфі, щоб довести чоловіку свою вірність і врятувати шлюб, який тріщить по швах. Чи є підстави у Володимира звинувачувати дружину у зраді? Та як далеко заходять його ревнощі? Відповідь дивіться у 14 випуску Детектор брехні 2021 онлайн.

Ірині не подобається, що свекруха постійно стає на бік свого сина, навіть коли він не правий. У своїй родині жінка не відчуває себе в безпеці, адже не має ніякої підтримки та розуміння. Чи є сенс рятувати такий шлюб? Яка шокуюча правда розкриється на поліграфі? Усе найцікавіше дивіться онлайн у програмі Детектор брехні 11 сезон 14 випуск на СТБ!

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 13 від 26.04.2021