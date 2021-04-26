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Video: Олег звинувачує маму в тиранії, а сам живе за її рахунок. Детектор брехні випуск 13 від 26.04.2021

Детектор брехні від 26 квітня 2021 - дивитися онлайн Детектор брехні 2021 випуск 13 (ефір від 26.04.2021) новий сезон
Випуск 13 | 26.04.2021 | Сезон 11

Дивіться онлайн Детектор брехні 2021 випуск 13 від 26.04.2021 на сайті телеканалу СТБ, у якому Олег Єрошенко спробує звільнитися від материнської тиранії. Олегу 37 років, і він досі не одружений. Чоловік зізнається, що в нього не складаються серйозні стосунки з жінками, а все через те, що рідна матір не дозволяла до 25 років втратити цноту. Як Олександра пояснить таку свою позицію? Відповідь – просто зараз!

Герой 13 випуску Детектор брехні ніде не працює, а живе за рахунок мами. Олег вважає це нормальним, ба більше, він звинувачує маму в тому, що вона не стала спонсором його передвиборчої кампанії та не дала змоги стати політиком. Які насправді стосунки в Олега з сім’єю? З’ясує Детектор брехні 2021.

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