Дивіться онлайн Детектор брехні 2021 випуск 13 від 26.04.2021 на сайті телеканалу СТБ, у якому Олег Єрошенко спробує звільнитися від материнської тиранії. Олегу 37 років, і він досі не одружений. Чоловік зізнається, що в нього не складаються серйозні стосунки з жінками, а все через те, що рідна матір не дозволяла до 25 років втратити цноту. Як Олександра пояснить таку свою позицію? Відповідь – просто зараз!

Герой 13 випуску Детектор брехні ніде не працює, а живе за рахунок мами. Олег вважає це нормальним, ба більше, він звинувачує маму в тому, що вона не стала спонсором його передвиборчої кампанії та не дала змоги стати політиком. Які насправді стосунки в Олега з сім’єю? З’ясує Детектор брехні 2021.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 12 від 19.04.2021