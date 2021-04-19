Дивіться онлайн психологічний проєкт Детектор брехні 11 сезон 12 випуск від 19.04.2021, у якому в крісло правди сяде Юлія Голубєва. Наркотична залежність жінки руйнує її сім’ю, тому поліграф – остання надія повернути довіру рідних людей. Чи готова Юлія позбутися згубної звички та почати життя з чистого аркуша? Відповідь дивіться у 12 випуску Детектор брехні 2021.

Чоловік Юлії Джахід дуже негативно ставиться до залежності дружини. Щоб жінка не мала можливості купити нову дозу, він заборонив їй працювати, сховав усі гроші та почав контролювати кожен крок. Чи вдасться Юлії Голубєвій вимолити вибачення у найрідніших людей? Чи готова героїня розпочати професійне лікування? Дивіться онлайн у проєкті СТБ Детектор брехні 2021 випуск 12 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 11 від 12.04.2021