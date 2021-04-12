Дивіться онлайн психологічний проєкт Детектор брехні 11 сезон 11 випуск від 12.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі у крісло правди сяде 35-річний Євген Лупанов. Чоловік наважився на перевірку, щоб помиритися з сестрою, яка вважає його причетним до смерті її батька. Чи зможе Євген бути чесним до кінця? Дивіться у програмі з Дмитром Карпачовим Детектор брехні 2021.

Також перевірку на поліграфі пройде 29-річна професійна стриптизерка Ганна Рей. Дівчина хоче довести, що її шлюб з 70-річним американцем ґрунтується на любові, а не на бажанні жити заможним життям. Якою виявиться правда? Дивіться у проєкті Детектор брехні 2021 випуск 11 онлайн.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 10 від 05.04.2021