Дивіться онлайн психологічний проєкт Детектор брехні 2021 випуск 10 від 05.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! Сьогодні у студію завітає Сергій Кузьмічов. Чоловік наважився сісти в крісло правди, щоб не втратити найдорожчих людей – кума і цивільну дружину. Павло підозрює, що Сергій спить із його дружиною Анастасією, адже вони дуже тісно спілкуються. А Юлія не довіряє Сергію, адже переконана, що їхні стосунки для нього нічого не варті. Чи зможе герой довести свою чесність на детекторі брехні? Від відповідей на які запитання група підтримки буде в шоці? І яка правда відкриє Юлії очі на чоловіка? Не пропустіть напружену перевірку на поліграфі – дивіться онлайн проєкт СТБ Детектор брехні 2021 випуск 10.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 9 від 29.03.2021