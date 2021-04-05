Смотрите онлайн психологический проект Детектор лжи 2021 выпуск 10 от 05.04.2021 на сайте телеканала СТБ! Сегодня в студию заглянет Сергей Кузьмичев. Мужчина решился сесть в кресло правды, чтобы не потерять самых дорогих людей – кума и гражданскую жену. Павел подозревает, что Сергей спит с его женой Анастасией, ведь они очень тесно общаются. А Юлия не доверяет Сергею, ведь убеждена, что их отношения для него ничего не значат. Сможет ли герой доказать свою честность на детекторе лжи? От ответов на какие вопросы группа поддержки будет в шоке? И какая правда откроет Юлии глаза на мужа? Не пропустите напряженную проверку на полиграфе – смотрите онлайн проект СТБ Детектор лжи 2021 выпуск 10.

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