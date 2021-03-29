Смотрите онлайн психологический проект Детектор лжи 11 сезон 9 выпуск от 29.03.2021, в котором проверку на полиграфе пройдет Владислав Заболотный. Владу 25 лет. У него уже есть любимая жена и интересная работа, но мама до сих пор считает сына маленьким ребенком и не обращает внимания на его мнение. Больше всего на свете Владислав хочет доказать родителям, что постоянная улыбка на лице и веселый нрав не означают, что человек несерьезный.

В 9 выпуске Детектор лжи Владислав Заболотный расскажет о тяжелом детстве, в котором он был голоден и постоянно чувствовал себя уродом. Смогут ли родные люди услышать его? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект с Дмитрием Карпачевым Детектор лжи 2021 выпуск 9 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 8 от 22.03.2021