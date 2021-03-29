Дивіться онлайн психологічний проєкт Детектор брехні 11 сезон 9 випуск від 29.03.2021, у якому перевірку на поліграфі пройде Владислав Заболотний. Владу 25 років. У нього вже є кохана дружина та цікава робота, проте мама й досі вважає сина маленькою дитиною і не звертає уваги на його думку. Понад усе на світі Владислав хоче довести батькам, що постійна посмішка на обличчі та весела вдача не означають, що людина несерйозна.

У 9 випуску Детектор брехні Владислав Заболотний розкаже про тяжке дитинство, у якому він недоїдав і постійно відчував себе виродком. Чи зможуть найрідніші люди почути його? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт з Дмитром Карпачовим Детектор брехні 2021 випуск 9 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 8 від 22.03.2021