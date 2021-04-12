Смотрите онлайн психологический проект Детектор лжи 11 сезон 11 выпуск от 12.04.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе в кресло правды сядет 35-летний Евгений Лупанов. Мужчина решился на проверку, чтобы помириться с сестрой, которая считает его причастным к смерти ее отца. Сможет ли Евгений быть честным до конца? Смотрите в программе с Дмитрием Карпачевым Детектор лжи 2021.

Также проверку на полиграфе пройдет 29-летняя профессиональная стриптизерша Анна Рей. Девушка хочет доказать, что ее брак с 70-летним американцем основывается на любви, а не на желании жить богатой жизнью. Какой окажется правда? Смотрите в проекте Детектор лжи 2021 выпуск 11 онлайн.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 10 от 05.04.2021