Смотрите онлайн психологический проект Детектор лжи 11 сезон 12 выпуск от 19.04.2021, в котором в кресло правды сядет Юлия Голубева. Наркотическая зависимость женщины разрушает ее семью, поэтому полиграф – последняя надежда вернуть доверие родных людей. Готова ли Юлия избавиться от пагубной привычки и начать жизнь с чистого листа? Ответ смотрите в 12 выпуске Детектор лжи 2021.

Муж Юлии Джахид очень негативно относится к зависимости жены. Чтобы женщина не имела возможности купить новую дозу, он запретил ей работать, спрятал все деньги и начал контролировать каждый шаг. Удастся ли Юлии Голубевой вымолить прощение у родных людей? Готова ли героиня начать профессиональное лечение? Смотрите онлайн в проекте СТБ Детектор лжи 2021 выпуск 12 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 11 от 12.04.2021