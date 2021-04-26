Смотрите онлайн Детектор лжи 2021 выпуск 13 от 26.04.2021 на сайте телеканала СТБ, в котором Олег Ерошенко попытается освободиться от материнской тирании. Олегу 37 лет, и он до сих пор не женат. Мужчина признается, что у него не складываются серьезные отношения с женщинами, а все потому, что родная мать не разрешала до 25 лет потерять девственность. Как Александра объяснит такую ​​свою позицию? Ответ – прямо сейчас!

Герой 13 выпуска Детектор лжи нигде не работает, а живет за счет мамы. Олег считает это нормальным, более того, он обвиняет маму в том, что она не стала спонсором его предвыборной кампании и не позволила стать политиком. Какие на самом деле отношения у Олега с семьей? Выяснит Детектор лжи 2021.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 12 от 19.04.2021