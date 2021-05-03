Смотрите онлайн проект Детектор лжи 2021 выпуск 14 от 03.05.2021 на сайте телеканала СТБ! 27-летняя Ирина Никончук решила пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать мужу свою верность и спасти брак, который трещит по швам. Есть ли основания у Владимира обвинять жену в измене? И как далеко заходит его ревность? Ответ смотрите в 14 выпуске Детектор лжи 2021 онлайн.

Ирине не нравится, что свекровь постоянно принимает сторону своего сына, даже когда он не прав. В своей семье женщина не чувствует себя в безопасности, ведь не имеет никакой поддержки и понимания. Есть ли смысл спасать такой брак? Какая шокирующая правда раскроется на полиграфе? Все самое интересное смотрите онлайн в программе Детектор лжи 11 сезон 14 выпуск на СТБ!

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