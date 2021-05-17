Дивіться онлайн психологічний проєкт Детектор брехні 2021 випуск 16 від 17.05.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі 33-річний Віталій Челахов спробує відстояти право самостійно обирати собі дружину. Мати Віталія постійно лізе в його особисте життя та руйнує будь-які стосунки. Чому жінці не подобаються потенційні невістки? Чому вона не може усвідомити, що син вже став дорослим? Відповідь – у проєкті Детектор брехні 2021.

Також у крісло правди сяде 35-річна Віталіна Кашкаха. Жінка дуже ображена на свою матір і досі не може пробачити їй страшне дитинство. Героїня вірить, що саме на детекторі брехні вона зможе достукатися до найріднішої людини та скинути камінь з душі. Чи почує її мати? Дивіться онлайн проєкт з Дмитром Карпачовим Детектор брехні 11 сезон 16 випуск.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 15 від 10.05.2021