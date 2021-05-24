Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Ірина Вань про ненависть свекрухи. Детектор брехні випуск 17 від 24.05.2021

Детектор брехні від 24 травня 2021 - дивитися онлайн Детектор брехні 2021 випуск 17 (ефір від 24.05.2021) новий сезон
Випуск 17 | 24.05.2021 | Сезон 11

Дивіться онлайн психологічний проєкт Детектор брехні 2021 випуск 17 від 24.05.2021 на сайті СТБ! Протягом шести років Ірина Вань потерпає від ненависті свекрухи. Тетяна Вікторівна робить усе на зло невістці, а як тільки додому приходить син, то вона прикидається безневинною жертвою і хворою жінкою. Коли Ірина та Мирослав жили в матері, то вона відбирала всі їхні гроші. На який відчайдушний крок наважилася Ірина, щоб прогодувати родину в скрутні часи? Відповідь – у проєкті СТБ Детектор брехні 2021.

Навіть коли молоде подружжя з’їхало від горе-матері та переїхало в інше місто, це не допомогло жити спокійним життям. За що свекруха ненавидить невістку? Чи допоможе поліграф примирити жінок? Дивіться онлайн проєкт з Дмитром Карпачовим Детектор брехні 11 сезон 17 випуск.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 16 від 17.05.2021