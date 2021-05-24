Дивіться онлайн психологічний проєкт Детектор брехні 2021 випуск 17 від 24.05.2021 на сайті СТБ! Протягом шести років Ірина Вань потерпає від ненависті свекрухи. Тетяна Вікторівна робить усе на зло невістці, а як тільки додому приходить син, то вона прикидається безневинною жертвою і хворою жінкою. Коли Ірина та Мирослав жили в матері, то вона відбирала всі їхні гроші. На який відчайдушний крок наважилася Ірина, щоб прогодувати родину в скрутні часи? Відповідь – у проєкті СТБ Детектор брехні 2021.

Навіть коли молоде подружжя з’їхало від горе-матері та переїхало в інше місто, це не допомогло жити спокійним життям. За що свекруха ненавидить невістку? Чи допоможе поліграф примирити жінок? Дивіться онлайн проєкт з Дмитром Карпачовим Детектор брехні 11 сезон 17 випуск.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 16 від 17.05.2021