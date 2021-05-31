Дивіться онлайн проєкт СТБ Детектор брехні 2021 випуск 18 від 31.05.2021. Сьогодні у крісло правди сяде 42-річний Сергій Стеценко, щоб з’ясувати стосунки з матір’ю та братами. Хочете дізнатися, як вийшло так, що улюблений син з роками став для матері тягарем? Чому Сергій вважає життя у дитячому будинку кращим, ніж у його сім’ї? І чи допоможе поліграф примирити рідних людей? Дивіться онлайн Детектор брехні 2021 випуск 18.

Майже все своє життя Сергій відчував себе гіршим за братів. Чоловік впевнений, що мати любила їх більше, а від нього намагалася відцуратися усіма можливими способами. Проте Галина Іванівна переконує у зворотному. На чиєму ж боці правда? Дивіться онлайн проєкт з Дмитром Карпачовим Детектор брехні сезон 11 випуск 18 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 17 від 24.05.2021