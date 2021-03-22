«Детектор брехні»-11: Чем шокирует 8 выпуск проекта?
22 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 8 выпуск 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий Дмитрий Карпачев попытается выяснить, почему в благополучных семьях вырастают проблемные дети и в чем они обвиняют своих родителей. Расскажет Виктория Кошутина. Подробнее читайте в материале.
В 8 выпуске на проект обратилась 21-летняя киевлянка Виктория Кошутина. За свою молодую жизнь, по ее собственному признанию, она сделала очень много ошибок: от употребления наркотиков до попыток самоубийства. Однако каждый раз, когда девушка обращалась за помощью к родителям, она получала равнодушие. Родные ей не верили. Сегодня Виктория опять в беде. Однако она надеется, что с помощью откровенных ответов на детекторе сможет доказать родным свою честность и, наконец, получит поддержку.
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В 8 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:
- Неужели Викторию практически ежедневно насиловали в возрасте с 7 до 10 лет?
- Правда ли, что мама героини спокойно смотрела на то, как отец избивал свою дочь?
- Зачем тетя Виктории соглашалась на то, чтобы племянница занималась виртуальным сексом в ее квартире?
- Употребляет ли сейчас Виктория наркотики?
Video: «Детектор брехні»-11: Чем шокирует 8 выпуск проекта?
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