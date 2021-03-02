Детектор лжи как доказательство в суде.

Можно ли использовать экспертизу на детекторе лжи как доказательство в суде? И если да, то как именно? Кто может назначить такую процедуру, и все ли заключения после учитываются? Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашем материале.

Проведение проверок на полиграфе в рамках досудебной и судебной практики требует обширных знаний и понимания того, каких результатов стоит ожидать от полиграфолога. То есть эксперт должен четко понимать конкретную цель исследования, ведь он должен юридически правильно оформить заключение. В противном случае результаты не смогут служить доказательством в суде.

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Кто может проводить исследование на детекторе лжи?

Для того, чтобы стать специалистом-полиграфологом, которого можно привлекать к проведению судебной экспертизы, нужно иметь специальную подготовку, опыт проведения подобных исследований и знания в юриспруденции.

Судебная психофизиологическая экспертиза проводится только по постановлению следователя или решению суда. Перед началом исследования эксперт-полиграфолог предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение.

Кому запрещено проходить проверку на полиграфе:

люди с психическими заболеваниями;

люди с наркотической или алкогольной зависимостью;

люди, которые перенесли тяжелые заболевания, связанные с нарушениями работы сердца, артериального давления, микроинсульты.

При наличии документов, подтверждающих вышеперечисленные пункты, суд может назначить дополнительные экспертизы.

Экспертиза на полиграфе иногда является последней возможностью заведомо невиновного человека доказать свою непричастность к совершенному преступлению. Чаще всего данная экспертиза назначается на стадии досудебного следствия для исключения самооговора со стороны обвиняемых и подсудимых в случае признания ими вины, но также возможна и при проведении судебного следствия. Если следователь или судья отказывают в назначении судебной экспертизы, то сторона защиты может самостоятельно провести специальное психофизиологическое исследование. В этом случае заключение специалиста-полиграфолога может быть приобщено к материалам уголовного дела. Однако стоит отметить, что подобное исследование должно проводиться только при наличии письменного согласия лица пройти тестирование под контролем полиграфа для подтверждения своих показаний.

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Когда следователи или судьи отказывают в назначении проверки на полиграфе:

если следователь или судья считают, что в деле достаточно других доказательств или иных сведений для принятия ими процессуального решения;

если следователь или судья не обладают достаточными сведениями о наличии практики, методических возможностях и процессуальных особенностях назначения, проведения и оценки результатов судебной психофизиологической экспертизы на детекторе лжи.

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