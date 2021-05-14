Чи можна використовувати експертизу на детекторі брехні як доказ у суді? І якщо так, то як саме? Хто може призначити таку процедуру, і чи всі висновки потім беруться до уваги? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете в нашому матеріалі.

Проведення перевірок на поліграфі в рамках досудової та судової практики вимагає великих знань і розуміння того, на які результати варто очікувати від поліграфолога. Тобто експерт повинен чітко розуміти конкретну мету дослідження, адже він повинен юридично правильно оформити висновок. В іншому разі результати не зможуть служити доказом у суді.

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Хто може проводити дослідження на детекторі брехні?

Для того, щоб стати фахівцем-поліграфологом, якого можна залучати до проведення судової експертизи, потрібно мати спеціальну підготовку, досвід проведення подібних досліджень і знання в юриспруденції.

Судова психофізіологічна експертиза проводиться тільки за постановою слідчого або ухвалою суду. Перед початком дослідження експерт-поліграфолог попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Кому заборонено проходити перевірку на поліграфі:

людям із психічними захворюваннями;

людям із наркотичною або алкогольною залежністю;

людям, які перенесли тяжкі захворювання, пов’язані з порушеннями роботи серця, артеріального тиску, мікроінсульти.

За наявності документів, що підтверджують вищезазначені пункти, суд може призначити додаткові експертизи.

Експертиза на поліграфі іноді є останньою можливістю людини довести свою непричетність до скоєного злочину. Найчастіше ця експертиза призначається на стадії досудового слідства для виключення самообмови з боку обвинувачених та підсудних у разі визнання ними провини, що так само можливо й при проведенні судового слідства. Якщо слідчий або суддя відмовляють у призначенні судової експертизи, то сторона захисту може самостійно провести спеціальне психофізіологічне дослідження. У цьому випадку висновок фахівця-поліграфолога може бути долучено до матеріалів кримінальної справи. Однак варто зазначити, що подібне дослідження може проводитися тільки за наявності письмової згоди особи пройти тестування під контролем поліграфа для підтвердження своїх показань.

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Коли слідчі або судді відмовляють у призначенні перевірки на поліграфі:

якщо слідчий або суддя вважають, що в справі достатньо інших доказів чи інших відомостей для ухвалення ними процесуального рішення;

якщо слідчий або суддя не володіють достатніми відомостями про наявність практики, методичні можливості та процесуальні особливості призначення, проведення та оцінювання результатів судової психофізіологічної експертизи на детекторі брехні.

Більше про те, як розпізнати брехню, дивіться у психологічному проєкті «Детектор брехні» щопонеділка о 19:00 на СТБ!

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