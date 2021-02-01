1 февраля в эфире телеканала СТБ вышел премьерный выпуск 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Ведущий шоу Дмитрий Карпачев выяснял, что делать, если мать постоянно втягивает тебя в долги. И каким признанием можно повлиять на нее, чтобы выбраться из кредитов?

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Пройти тест на честность сегодня решилась 23-летняя Марина Медведская, вся жизнь которой построена вокруг того, чтобы вытаскивать родную мать из неприятностей. Сначала это было пьянство, потом ― кредиты. Несколько лет назад Марина даже вынуждена была уехать на заработки в другую страну, чтобы рассчитаться с долгами. При этом сама мама продолжает делать вид, что ничего не происходит, и не замечает проблем. Марина устала от такого морального прессинга. Она хочет сесть в кресло детектора, чтобы раскрыть всю правду о том, на что ей приходилось идти ради матери, и, наконец, разорвать эту зависимость.

Поддержать героиню в студию пришли ее мама Оксана, бабушка Валентина, дедушка Валерий и подруга Марина.

Ведущий проекта был несколько удивлен, ведь зачастую родителям приходится отдавать долги за детей. Однако героиня программы рассказала, что ее мама берет кредиты, чтобы, например, поехать на море. Вот только долги отдавать не хочет. Из-за этого Марине, ее дедушке и бабушке часто угрожают коллекторы. Чтобы сохранить здоровье и нервы родным, Марина вынуждена решать проблемы за маму.

Также во время выпуска Дмитрий Карпачев выяснил, что героиня была вынуждена заниматься мошенничеством, чтобы погасить долги матери. Так, девушка бросила работу в детском саду, ведь мизерной зарплаты попросту не хватало на жизнь. Поэтому она стала работать в брачном агентстве, где переписывалась с мужчинами-иностранцами от чужого имени, обещала им любовь и выманивала деньги. Дмитрий Карпачев был немного шокирован такой правдой, ведь, по его мнению, это чистой воды обман!

Но главный вопрос ― неужели первый сексуальный опыт Марина получила с любовником своей мамы? А также какими еще откровениями поделится девушка? Узнайте все детали в 1 выпуске «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 выпуск 1: Неужели героиня занималась мошенничеством, чтобы погасить долги матери? Детектор брехні 11 сезон 1 выпуск: 23-летняя Марина Медведская пытается выяснить что делать, если мать постоянно втягивает тебя в долги. И каким признанием можно повлиять на нее, чтобы выбраться из кредитов?

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