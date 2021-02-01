1 лютого в ефірі телеканалу СТБ вийшов прем’єрний випуск 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Ведучий шоу Дмитро Карпачов з’ясовував, що робити, якщо мати постійно втягує тебе в борги. І яким зізнанням можна вплинути на неї, щоб вибратися з кредитів?

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Пройти тест на чесність сьогодні наважилася 23-річна Марина Медведська, усе життя якої побудоване навколо того, щоб витягувати рідну матір із неприємностей. Спочатку це було пияцтво, потім ― кредити. Кілька років тому Марина навіть змушена була поїхати на заробітки в іншу країну, щоб розрахуватися з боргами. При цьому сама мама продовжує вдавати, що нічого не відбувається, і не помічає проблем. Марина втомилася від такого морального пресингу. Вона хоче сісти в крісло детектора, щоб розкрити всю правду про те, на що їй доводилося йти заради матері, і, нарешті, розірвати цю залежність.

Підтримати героїню в студію прийшли її мама Оксана, бабуся Валентина, дідусь Валерій і подруга Марина.

Ведучий проєкту був дещо здивований, адже зазвичай батькам доводиться віддавати борги за дітей. Однак героїня програми розповіла, що її мама бере кредити, щоб, наприклад, поїхати на море. Ось тільки борги віддавати не хоче. Через це Марині, її дідусеві та бабусі часто погрожують колектори. Щоб зберегти здоров’я і нерви рідним, Марина змушена вирішувати проблеми за маму.

Також під час випуску Дмитро Карпачов з’ясував, що героїня була змушена займатися шахрайством, щоб оплатити борги матері. Так, дівчина покинула роботу в дитячому садку, адже мізерної зарплати просто не вистачало на життя. Тому вона стала працювати в шлюбному агентстві, де листувалася з чоловіками-іноземцями від чужого імені, обіцяла їм кохання і виманювала гроші. Дмитро Карпачов був трохи шокований такою правдою, адже, на його думку, це чистої води обман!

Та головне запитання ― невже перший сексуальний досвід Марина отримала з коханцем своєї мами? А також якими ще одкровеннями поділиться дівчина? Дізнайтеся всі деталі в 1 випуску «Детектора брехні»-11.

Video: «Детектор брехні»-11 випуск 1: Невже героїня займалася шахрайством, щоб оплатити борги матері? Детектор брехні 11 сезон 1 випуск: 23-річна Марина Медведська намагається з'ясувати що робити, якщо мати постійно втягує тебе в борги. І яким зізнанням можна вплинути на неї, щоб вибратися з кредитів?

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