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«Детектор брехні»-11: Руководитель проекта рассказала, что ждет зрителей в новом сезоне

01.02.2021

1 февраля в 19:00 состоится премьера 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Зрители телеканала СТБ смогут следить за тем, как с помощью полиграфа можно восстановить справедливость и получить ответы на самые важные вопросы. Эксклюзивно для STB.UA руководитель проекта Людмила Хандусь рассказала о новом сезоне. Подробнее читайте в материале!

детектор

Руководитель проекта «Детектор брехні» Людмила Хандусь рассказала, что в новом сезоне зрителей ждет много интересных историй об отношениях. Герои программы поделятся сокровенными тайнами, признаются в грехах либо оправдают себя и смогут доказать свою невиновность. 

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«11-й сезон стал для нас откровением. За время существования проекта люди поняли, что полиграф – это не «машина для пыток», а индикатор честности. В первую очередь, честности перед самим собой. В новом сезоне люди, которые придут в студию «Детектора брехні», будут более искренними, легче идти на контакт и доверять ведущему. Каждая история по-своему эмоционально сложная. И Дмитрий Карпачев вместе с экспертом-полиграфологом Владимиром Ведмедем стараются найти подход к герою и во время разговора выявить все «нюансы» его истории», – рассказывает руководитель проекта Людмила Хандусь.

Не пропустите премьеру 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні» 1 февраля в 19:00 на СТБ!

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