«Детектор брехні»-11: Керівниця проєкту розповіла, що чекає на глядачів у новому сезоні

1 лютого о 19:00 відбудеться прем’єра 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Глядачі телеканалу СТБ зможуть стежити за тим, як за допомогою поліграфа можна відновити справедливість і отримати відповіді на найважливіші питання. Ексклюзивно для STB.UA керівниця проєкту Людмила Хандусь розповіла про новий сезон. Детальніше читайте в матеріалі!

Керівниця проєкту «Детектор брехні» Людмила Хандусь розповіла, що в новому сезоні на глядачів чекає багато цікавих історій про стосунки. Герої програми поділяться сокровенними таємницями, зізнаються в гріхах або виправдають себе і зможуть довести свою невинуватість.

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«11-й сезон став для нас одкровенням. За час існування проєкту люди зрозуміли, що поліграф – це не «машина для тортур», а індикатор чесності. У першу чергу, чесності перед самим собою. У новому сезоні люди, які прийдуть у студію «Детектора брехні», будуть більш щирими, легше йтимуть на контакт і довірятимуть ведучому. Кожна історія по-своєму емоційно складна. І Дмитро Карпачов разом із експертом-поліграфологом Володимиром Ведмедем намагаються знайти підхід до героя і під час розмови виявляти всі «нюанси» історії», – розповідає керівниця проєкту Людмила Хандусь.

Не пропустіть прем’єру 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні» 1 лютого о 19:00 на СТБ!

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