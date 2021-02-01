«Детектор брехні»-11: Дмитрий Карпачев рассказал, что ждет зрителей в новом сезоне проекта

1 февраля в 19:00 состоится премьера 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні». Зрители телеканала СТБ смогут следить за тем, как с помощью полиграфа можно восстановить справедливость и получить ответы на самые важные вопросы. Эксклюзивно для STB.UA Дмитрий Карпачев рассказал о новом сезоне проекта. Подробнее читайте в материале!

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Ведущий Дмитрий Карпачев рассказал, что в новом сезоне «Детектора брехні» зрителей ждет много интересных историй об отношениях. Герои проекта поделятся своими самыми сокровенными тайнами, признаются в грехах либо оправдают себя и смогут доказать свою невиновность. В частности, зрители узнают, каково это быть профессиональной любовницей, сколько зарабатывают такие женщины и какие астрономические суммы они могут потратить за месяц.

«В новом сезоне мы познакомим зрителей с самыми невероятными историями. Так, например, один из героев на проекте пытался помириться со своим опекуном. Он хотел доказать женщине, что поддерживает с ней отношения не ради материальной выгоды, а потому что она для него — самый дорогой человек. И, знаете, в ходе программы я несколько раз менял к нему свое отношение. В какой-то момент я понял, что молодой парень на самом деле не такой плохой, как кажется даже ему самому. Он просто запутался. Я считаю, что наш проект в силах помочь людям разобраться в сложных жизненных ситуациях. Это прекрасно! И я искренне благодарен участникам за то, что они не побоялись прийти в студию и поделились своими историями», — рассказал Дмитрий Карпачев.

Не пропустите премьеру 11-го сезона психологического проекта «Детектор брехні» 1 февраля в 19:00 на СТБ!

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