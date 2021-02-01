«Детектор брехні»-11: Дмитро Карпачов розповів, що чекає на глядачів у новому сезоні проєкту

1 лютого о 19:00 відбудеться прем’єра 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Глядачі телеканалу СТБ зможуть стежити за тим, як за допомогою поліграфа можна відновити справедливість і отримати відповіді на найважливіші запитання. Ексклюзивно для STB.UA Дмитро Карпачов розповів про новий сезон проєкту. Детальніше читайте в матеріалі!

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Ведучий Дмитро Карпачов розповів, що в новому сезоні «Детектора брехні» на глядачів чекає багато цікавих історій про стосунки. Герої проєкту поділяться своїми найпотаємнішими секретами, зізнаються в гріхах або ж виправдають себе і зможуть довести свою невинуватість. Зокрема, глядачі дізнаються, як це бути професійною коханкою, скільки заробляють такі жінки і які астрономічні суми вони можуть витратити за місяць.

«У новому сезоні ми познайомимо глядачів із найнеймовірнішими історіями. Так, наприклад, один із героїв на проєкті намагався помиритися зі своєю опікункою. Він хотів довести жінці, що підтримує з нею стосунки не заради матеріальної вигоди, а тому що вона для нього ― найдорожча людина. І, знаєте, під час програми я кілька разів змінював своє ставлення до нього. У якийсь момент я зрозумів, що молодий чоловік насправді не такий поганий, як здається навіть йому самому. Він просто заплутався. Я вважаю, що наш проєкт у змозі допомогти людям розібратися в складних життєвих ситуаціях. Це прекрасно! І я щиро вдячний учасникам за те, що вони не побоялися прийти в студію і поділилися своїми історіями», ― розповів Дмитро Карпачов.

Не пропустіть прем’єру 11-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні» 1 лютого о 19:00 на СТБ!

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