1 февраля в 19:00 в эфире телеканала СТБ состоится премьера 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні», который триумфально вернулся прошлой осенью. Ведущий Дмитрий Карпачев будет вновь помогать героям пройти испытание полиграфом и открыть правду родным и друзьям. Как можно вернуть мужа, без которого ты не представляешь своей жизни? А также что делать, если твоя мать постоянно втягивает тебя в долги? В этом сегодня будут разбираться герои программы. Подробнее читайте в материале.

В первой программе зрители увидят сразу две истории. Анна Петренко хочет вернуть отношения с отцом своего ребенка. И проект поможет ей узнать о секретной жизни бывшего возлюбленного. После этих откровений Анна задумается о возобновлении отношений… Вторая героиня, Марина Медведская, придет на проект «Детектор брехні» абсолютно с другой целью: девушка хочет прекратить общение с мамой, чтобы больше не выплачивать за нее кредиты. Но за этой причиной она скрывает тайны пострашнее…

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В 1 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:

Неужели мама Марины Медведской брала огромные кредиты для того, чтобы отдохнуть на море?

Правда ли, что первым сексульным партнером Марины был любовник ее матери?

Неужели Марина была вынуждена заниматься мошенничеством, чтобы погасить кредиты матери?

Какую правду скрывал возлюбленный Анны Петренко? И почему он покинул студию «Детектора брехні»?

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