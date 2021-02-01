«Детектор брехні»-11: Чем заинтересует зрителей 1 выпуск проекта?
1 февраля в 19:00 в эфире телеканала СТБ состоится премьера 11 сезона психологического проекта «Детектор брехні», который триумфально вернулся прошлой осенью. Ведущий Дмитрий Карпачев будет вновь помогать героям пройти испытание полиграфом и открыть правду родным и друзьям. Как можно вернуть мужа, без которого ты не представляешь своей жизни? А также что делать, если твоя мать постоянно втягивает тебя в долги? В этом сегодня будут разбираться герои программы. Подробнее читайте в материале.
В первой программе зрители увидят сразу две истории. Анна Петренко хочет вернуть отношения с отцом своего ребенка. И проект поможет ей узнать о секретной жизни бывшего возлюбленного. После этих откровений Анна задумается о возобновлении отношений… Вторая героиня, Марина Медведская, придет на проект «Детектор брехні» абсолютно с другой целью: девушка хочет прекратить общение с мамой, чтобы больше не выплачивать за нее кредиты. Но за этой причиной она скрывает тайны пострашнее…
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В 1 выпуске психологического проекта «Детектор брехні»-11 вы узнаете:
- Неужели мама Марины Медведской брала огромные кредиты для того, чтобы отдохнуть на море?
- Правда ли, что первым сексульным партнером Марины был любовник ее матери?
- Неужели Марина была вынуждена заниматься мошенничеством, чтобы погасить кредиты матери?
- Какую правду скрывал возлюбленный Анны Петренко? И почему он покинул студию «Детектора брехні»?
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