1 лютого о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем’єра 11 сезону психологічного проєкту«Детектор брехні», який тріумфально повернувся минулої осені. Ведучий Дмитро Карпачов знову допомагатиме героям пройти випробування поліграфом і відкрити правду рідним і друзям. Як можна повернути чоловіка, без якого ти не уявляєш свого життя? А також що робити, якщо твоя мати постійно втягує тебе в борги? У цьому сьогодні будуть розбиратися герої програми. Детальніше читайте в матеріалі.

У першій програмі глядачі побачать відразу дві історії. Анна Петренко захоче повернути стосунки з батьком своєї дитини. І проєкт допоможе їй дізнатися про таємне життя колишнього коханого. Після цих одкровень Анна задумається про відновлення взаємин… Друга героїня, Марина Медведська, прийде на проєкт «Детектора брехні» з геть іншою метою: дівчина хоче обірвати спілкування з мамою, щоб більше не виплачувати за неї кредити. Проте за цією причиною вона приховує страшніші таємниці…

Більше на тему: «Детектор брехні»-11: Керівниця проєкту розповіла, що чекає на глядачів у новому сезоні

У 1 випуску психологічного проєкту «Детектор брехні»-11 ви дізнаєтеся:

Невже мама Марини Медведської брала величезні кредити для того, щоб відпочити на морі?

Чи правда, що першим сексульним партнером Марини був коханець її матері?

Невже Марина була змушена займатися шахрайством, щоб виплатити кредити матері?

Яку правду приховував коханий Анни Петренко? І чому він залишив студію «Детектора брехні»?

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