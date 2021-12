Уже цієї неділі, 19 грудня, о 18:40 на телеканалі СТБ відбудеться грандіозний фінал 21 сезону проєкту «Битва екстрасенсів». У ньому ми дізнаємося не лише ім’я переможниці, а й усе те, що залишилося за кадром. Що ж готує 13 випуск проєкту? Читайте далі.

Цієї неділі на нас чекає фінал легендарного містичного реаліті. В останньому випуску ми дізнаємося всі секрети залаштунків 21 сезону. Які випробування були найскладнішими для учасників? Хто насправді почав енергетичну війну на проєкті? І невже на «Битві екстрасенсів» склалася пара?

Також уперше фіналістки розкажуть, що пережили, щоб отримати свій дар. Їхні історії здивують вас! Ясновидиця Жаля Алекперова, чорна відьма Марія Тиха чи медіум Патрисія Перу ― хто з них стане переможницею проєкту і отримає звання найсильнішого екстрасенса 21 сезону?

Не пропустіть довгоочікуваний фінал «Битви екстрасенсів»-21 уже цієї неділі о 18:40 на СТБ!

