Уже в это воскресенье, 19 декабря, в 18:40 на телеканале СТБ состоится грандиозный финал 21 сезона проекта «Битва экстрасенсов». В нем мы узнаем не только имя победительницы, но и все то, что осталось за кадром. Что же готовит 13 выпуск проекта? Читайте далее.

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В это воскресенье нас ждет финал легендарного мистического реалити. В последнем выпуске мы узнаем все секреты закулисья 21 сезона. Какие испытания были самыми сложными для участников? Кто на самом деле начал энергетическую войну на проекте? И неужели на «Битве экстрасенсов» сложилась пара?

Также впервые финалистки расскажут, что пережили, чтобы получить свой дар. Их истории удивят вас! Ясновидящая Жаля Алекперова, черная ведьма Мария Тихая или медиум Патрисия Перу ― кто из них станет победительницей проекта и получит звание самого сильного экстрасенса 21 сезона?

Не пропустите долгожданный финал «Битвы экстрасенсов»-21 уже в это воскресенье в 18:40 на СТБ!

Video: Кто станет победительницей «Битвы экстрасенсов»-21? Чем удивит Битва экстрасенсов 21 выпуск 13. Что будет в финале Битвы экстрасенсов 2021 и кто станет победительницей Битвы экстрасенсов 21, смотрите анонс от 19.12.2021

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