Уже цієї неділі, 12 грудня, о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 12 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21. Трійка найсильніших ясновидиць зійдеться в останній битві, де кожна з них доводитиме, що саме вона гідна звання найкращого екстрасенса. Якими ж будуть фінальні випробування 21 сезону? Дізнайтесь далі.

У 12 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21 трійці фіналісток доведеться пройти найскладніше і найрезонансніше випробування за всю історію проєкту. Чи зможуть Жаля, Патрисія і Марія розкрити таємницю 17-річної давності і знайти причину страшного злочину? І чи встановлять вони, чому привид переслідує сім’ю з Тернопільщини?

Крім того, у 12 випуску фіналісткам треба буде зазирнути не лише в минуле, а й у найближче майбутнє. Чи відчують ясновидиці, на кого з п’яти жінок чекає зустріч, а на кого ні? А також, хто проявить себе найкраще і вже незабаром зможе отримати звання найсильнішого екстрасенса?

Дізнайтеся вже цієї неділі, 12 грудня, о 18:40 на СТБ. Не пропустіть!

