Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvYml0dmEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Что готовят последние испытания проекта «Битва экстрасенсов»-21?

11.12.2021

Уже в это воскресенье, 12 декабря, в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 12 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21. Тройка самых сильных ясновидящих сойдется в последней схватке, где каждая из них будет доказывать, что именно она достойна звания лучшего экстрасенса. Какими же будут финальные испытания 21 сезона? Узнайте далее.

битва экстрасенсов

Больше по теме: Кто прошел в финал проекта «Битва экстрасенсов»-21?

В 12 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21 тройке финалисток предстоит пройти самое сложное и резонансное испытание за всю историю проекта. Смогут ли Жаля, Патрисия и Мария раскрыть тайну 17-летней давности и найти причину страшного преступления? И установят ли они, почему призрак преследует семью с Тернопольщины? 

Кроме того, в 12 выпуске финалисткам предстоит заглянуть не только в прошлое, но и в ближайшее будущее. Почувствуют ли ясновидящие, кого из пяти женщин ждет встреча, а кого нет? А также, кто проявит себя лучше всех и уже вскоре сможет получить звание самого сильного экстрасенса?

Узнайте уже в это воскресенье, 12 декабря, в 18:40 на СТБ. Не пропустите!

Video: Что готовят последние испытания проекта «Битва экстрасенсов»-21?

Чем удивит Битва экстрасенсов 21 выпуск 12. Смотрите Битва экстрасенсов 2021 выпуск 12. Анонс Битва экстрасенсов 21 от 12.12.2021

Больше по теме: Испытание танцем и связь матери с ребенком: чем запомнился 11 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить