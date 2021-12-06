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Кто прошел в финал проекта «Битва экстрасенсов»-21?

06.12.2021

Подошла к концу 11 неделя проекта «Битва экстрасенсов»-21, и судьи вынесли свой вердикт четверке самых сильных ясновидящих сезона. Кто из них прошел в финал «Битвы экстрасенсов»-21? Узнайте далее.

битва экстрасенсов

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Участники прошли испытания 11 недели проекта «Битва экстрасенсов»-21. По их результатам судьи приняли решение и назвали имена тройки финалистов.

Первой место в финале себе выборола Жаля Алекперова. Она была признана лучшим экстрасенсом недели и автоматически прошла в следующий этап проекта. К ней присоединились Патрисия Перу и Мария Тихая.

битва экстрасенсов

Таким образом, нас ждет женский финал «Битвы экстрасенсов»-21. Голосование за самого сильного экстрасенса уже началось и продлится ровно неделю!

Отправляйте СМС с кодом 1 на номер 2909 за Жалю Алекперову, СМС с кодом 2 на номер 2909 за Патрисию Перу и СМС с кодом 3 на номер 2909 за Марию Тихую.

Поддержите свою фаворитку!

Правила голосования читайте здесь.

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