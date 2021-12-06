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Хто пройшов у фінал проєкту «Битва екстрасенсів»-21?

06.12.2021

Добіг кінця 11 тиждень проєкту «Битва екстрасенсів»-21, і судді винесли свій вердикт четвірці найсильніших ясновидців сезону. Хто із них пройшов у фінал «Битви екстрасенсів»-21? Дізнайтесь далі.

битва экстрасенсов

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Учасники пройшли випробування 11 тижня проєкту «Битва екстрасенсів»-21. За їхніми результатами судді ухвалили рішення і назвали імена трійки фіналістів.

Першою місце у фіналі собі виборола Жаля Алекперова. Вона була визнана найкращим екстрасенсом тижня і автоматично пройшла у наступний етап проєкту. До неї приєдналися Патрисія Перу і Марія Тиха.

битва экстрасенсов

Тож на нас чекає жіночий фінал «Битви екстрасенсів»-21. Голосування за найсильнішого екстрасенса вже почалося і триватиме рівно тиждень!

Надсилайте СМС з кодом 1 на номер 2909 за Жалю Алекперову, СМС з кодом 2 на номер 2909 за Патрисію Перу і СМС з кодом 3 на номер 2909 за Марію Тиху.

Підтримайте свою фаворитку!

Правила голосування читайте тут.

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