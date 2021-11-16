Чистий і світлий будинок ‒ запорука щастя в родині. Однак іноді недоброзичливці можуть позаздрити і навіть навести порчу. Як вигнати зі свого будинку всю нечисть? Про це розповіла переможниця 17 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Ольга Янковська.

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Починати чистити квартиру слід із порога. Слід поставити склянку з сіллю на порозі, взяти чорну свічку, і, обходячи квартиру проти годинникової стрілки, в кожному кутку, водячи свічкою проти годинникової стрілки, читати заговір:

«Нечистые духи! Нечистая сила! Отвались от этой квартиры. Не майте ее ни утром рано, ни средь бела дня, ни темной ночью. Из леса пришли ‒ идите в лес! Из воды ‒ в воду! От девки-беловолоски, от черноволоски, от женки-беловолоски, от черноволоски, от мужика, от речника, от завилника, от призорника! Там соли усолье, идите все туда! Идите, где ветра не вянут, где люди не глянут, под пень, под колоду, в болота зыбучи, в долота седучи, где на конях не ездят, ногами не ходят, за грубы ручьи, за реки быстры, за темны лесы! Идите все туда! Да будет так!».

Після того, як ви пройдете по всіх кутках (повинні повернутися до порогу), потрібно поставити недогорілу свічку в склянку з сіллю, щоб вона згоріла повністю. Далі слід взяти все це з собою і закопати під дерево (разом зі склянкою та сіллю), примовляючи:

«Звідки прийшло ‒ туди і пішло, хто приніс ‒ той і взяв, нехай буде так».

Якщо ви будете закопувати в лісі, потрібно обов’язково закуп лісовикові принести (медові коржі і вино).

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