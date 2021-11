Чистий і світлий будинок ‒ запорука щастя в родині. Однак іноді недоброзичливці можуть позаздрити і навіть навести порчу. Як вигнати зі свого будинку всю нечисть? Про це розповіла переможниця 17 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Ольга Янковська.

Починати чистити квартиру слід із порога. Слід поставити склянку з сіллю на порозі, взяти чорну свічку, і, обходячи квартиру проти годинникової стрілки, в кожному кутку, водячи свічкою проти годинникової стрілки, читати заговір:

Після того, як ви пройдете по всіх кутках (повинні повернутися до порогу), потрібно поставити недогорілу свічку в склянку з сіллю, щоб вона згоріла повністю. Далі слід взяти все це з собою і закопати під дерево (разом зі склянкою та сіллю), примовляючи:

«Звідки прийшло ‒ туди і пішло, хто приніс ‒ той і взяв, нехай буде так».

Якщо ви будете закопувати в лісі, потрібно обов’язково закуп лісовикові принести (медові коржі і вино).

