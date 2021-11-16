Чистый и светлый дом — залог счастья в семье. Однако иногда недоброжелатели могут позавидовать и даже навести порчу. Как выгнать из своего дома всю нечисть? Об этом рассказала победительница 17 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» Ольга Янковская.

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Начинать чистить квартиру следует с с порога. Следует поставить стакан с солью у порога, взять черную свечу, и, обходя квартиру против часовой стрелки, в каждом углу, водя свечой против часовой стрелки, читать заговор:

«Нечистые духи! Нечистая сила! Отвались от этой квартиры. Не майте ее ни утром рано, ни средь бела дня, ни темной ночью. Из леса пришли ‒ идите в лес! Из воды ‒ в воду! От девки-беловолоски, от черноволоски, от женки-беловолоски, от черноволоски, от мужика, от речника, от завилника, от призорника! Там соли усолье, идите все туда! Идите, где ветра не вянут, где люди не глянут, под пень, под колоду, в болота зыбучи, в долота седучи, где на конях не ездят, ногами не ходят, за грубы ручьи, за реки быстры, за темны лесы! Идите все туда! Да будет так!».

После того, как вы пройдетесь по всем углам (должны вернуться к порогу), нужно поставить недогоревшую свечу в стакан с солью, чтобы она сгорела полностью. Далее следует взять все это с собой и закопать под дерево (вместе со стаканом и солью) с заговором:

«Откуда пришло ‒ туда и ушло, кто принес ‒ тот и взял, да будет так».

Если вы будете закапывать в лесу, нужно обязательно закуп лесовику принести (медовые лепешек и вино).

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