Як визначити свій енергетичний стан за полум’ям свічки: поради від Лариси Гуцану

Відомо, що вогонь в магії завжди застосовувався як індикатор особистості людини та її душевного стану. За полум’ям свічки можна визначити свій енергетичний стан і виявити найважливіші проблеми в житті. Учасниця «Битви екстрасенсів» і експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» емпат Лариса Гуцану знає, як саме визначити свій енергетичний стан за допомогою свічки. Детальніше – далі в матеріалі.

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Відомий екстрасенс Лариса Гуцану рекомендує перед ритуалом запалити свічку і вимкнути світло по всій квартирі. Потрібно уважно подивитися на полум’я свічки і постаратися ні про що не думати. Піднесіть долоні до вогню, потримавши їх біля свічки кілька секунд. Далі спостерігайте за поведінкою свічки.

Якщо свічка горить рівно, не утворюючи напливів, значить, у вашому житті все йде добре.

Якщо свічка «плаче», з’являються численні воскові напливи – це ознака нестійкого душевного стану. Вас щось турбує, ви не можете вирішити свої проблеми.

Якщо після того, як тільки ви запалили свічку, по ній зверху до низу потекла крапля воску, це означає, що на вас пристріт або хтось бажає вам зла настільки, що від негативних думок вашого недоброзичливця у вашому житті з’являються проблеми і неприємності.

Якщо лінії напливів перетинаються, то це дуже поганий знак, який свідчить про серйозну хворобу.

Якщо свічка погасла – це ознака чогось невідворотного, дуже небезпечного. У таких випадках потрібно терміново виправляти свої помилки – каятися за скоєне, просити вибачення, прощати самому, позбавлятися усього, що робить життя нещасним.

Якщо свічка почала тріщати, значить, вам пора звільнитися від своїх негативних емоцій. Постарайтеся відпустити всі негативні почуття, вину, образи.

Якщо гніт свічки сильно зігнувся, то це може означати, що ваші моральні та фізичні сили на межі. Вам потрібно відпочити і набратися енергії.

Якщо напливи на свічці чорного кольору, це означає, що зараз ви не в силах боротися з обставинами і проблемами, які на вас навалилися. Ви відчуваєте, що не можете йти далі, не відчуваєте сил в собі. У вас чорна смуга в житті.

Під час цього ритуалу можна позбутися негативу, який сидить всередині. Для цього потрібно піднести долоні ліворуч і праворуч від свічки, дивитися на її полум’я і подумати про те, що найбільше хвилює.

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