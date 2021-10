Як визначити свій енергетичний стан за полум’ям свічки: поради від Лариси Гуцану

Відомо, що вогонь в магії завжди застосовувався як індикатор особистості людини та її душевного стану. За полум’ям свічки можна визначити свій енергетичний стан і виявити найважливіші проблеми в житті. Учасниця «Битви екстрасенсів» і експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» емпат Лариса Гуцану знає, як саме визначити свій енергетичний стан за допомогою свічки. Детальніше – далі в матеріалі.

Відомий екстрасенс Лариса Гуцану рекомендує перед ритуалом запалити свічку і вимкнути світло по всій квартирі. Потрібно уважно подивитися на полум’я свічки і постаратися ні про що не думати. Піднесіть долоні до вогню, потримавши їх біля свічки кілька секунд. Далі спостерігайте за поведінкою свічки.

Під час цього ритуалу можна позбутися негативу, який сидить всередині. Для цього потрібно піднести долоні ліворуч і праворуч від свічки, дивитися на її полум’я і подумати про те, що найбільше хвилює.

