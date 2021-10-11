Как определить свое энергетическое состояние по пламени свечи: советы от Ларисы Гуцану
Известно, что огонь в магии всегда применялся в качестве индикатора личности человека и его душевного состояния. По пламени свечи можно определить свое энергетическое состояние и выявить наиболее важные проблемы в жизни. Участница «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» эмпат Лариса Гуцану знает, как именно определить свое энергетическое состояние при помощи свечи. Подробнее – далее в материале.
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Известный экстрасенс Лариса Гуцану рекомендует перед ритуалом зажечь свечу и выключить свет по всей квартире. Нужно внимательно посмотреть на пламя свечи и постараться ни о чем не думать. Поднесите ладони к огню, подержав их у свечи несколько секунд. Далее наблюдайте за поведением свечи.
- Если свеча горит ровно, не образуя наплывов, значит, в вашей жизни все идет хорошо.
- Если свеча «плачет», появляются многочисленные восковые наплывы — это признак неустойчивого душевного состояния. Вас что-то тревожит, вы не можете решить свои проблемы.
- Если после того, как только вы зажгли свечу, по ней сверху донизу потекла капля воска, это означает, что на вас сглаз либо кто-то желает вам зла до такой степени, что от негативных мыслей вашего недоброжелателя в вашей жизни появляются проблемы и неприятности.
- Если линии наплывов пересекаются, то это очень дурной знак, свидетельствующий о серьезной болезни.
- Если свеча погасла — это предзнаменование чего-то неотвратимого, очень опасного. В таких случаях нужно срочно исправлять свои ошибки — каяться за содеянное, просить прощения, прощать самому, избавляться от всего, что делает жизнь несчастной.
- Если свеча начала трещать, значит, вам пора освободиться от своих негативных эмоций. Постарайтесь отпустить все отрицательные чувства, вину, обиды.
- Если фитиль свечи сильно изогнулся, то это может означать, что вы находитесь на исходе своих моральных и физических сил. Вам нужно отдохнуть и набраться энергии.
- Если наплывы на свече черного цвета, это значит, что сейчас вы не в силах бороться с обстоятельствами и проблемами, которые на вас навалились. Вы чувствуете, что не можете идти дальше, не ощущаете сил в себе. У вас черная полоса в жизни.
Прямо во время этого ритуала можно избавиться от негатива, сидящего внутри. Для этого нужно поднести ладони слева и справа от свечи, глядеть на ее пламя и подумать о том, что больше всего тревожит.
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