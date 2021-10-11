Как определить свое энергетическое состояние по пламени свечи: советы от Ларисы Гуцану

Известно, что огонь в магии всегда применялся в качестве индикатора личности человека и его душевного состояния. По пламени свечи можно определить свое энергетическое состояние и выявить наиболее важные проблемы в жизни. Участница «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» эмпат Лариса Гуцану знает, как именно определить свое энергетическое состояние при помощи свечи. Подробнее – далее в материале.

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Известный экстрасенс Лариса Гуцану рекомендует перед ритуалом зажечь свечу и выключить свет по всей квартире. Нужно внимательно посмотреть на пламя свечи и постараться ни о чем не думать. Поднесите ладони к огню, подержав их у свечи несколько секунд. Далее наблюдайте за поведением свечи.

Если свеча горит ровно, не образуя наплывов, значит, в вашей жизни все идет хорошо.

Если свеча «плачет», появляются многочисленные восковые наплывы — это признак неустойчивого душевного состояния. Вас что-то тревожит, вы не можете решить свои проблемы.

Если после того, как только вы зажгли свечу, по ней сверху донизу потекла капля воска, это означает, что на вас сглаз либо кто-то желает вам зла до такой степени, что от негативных мыслей вашего недоброжелателя в вашей жизни появляются проблемы и неприятности.

Если линии наплывов пересекаются, то это очень дурной знак, свидетельствующий о серьезной болезни.

Если свеча погасла — это предзнаменование чего-то неотвратимого, очень опасного. В таких случаях нужно срочно исправлять свои ошибки — каяться за содеянное, просить прощения, прощать самому, избавляться от всего, что делает жизнь несчастной.

Если свеча начала трещать, значит, вам пора освободиться от своих негативных эмоций. Постарайтесь отпустить все отрицательные чувства, вину, обиды.

Если фитиль свечи сильно изогнулся, то это может означать, что вы находитесь на исходе своих моральных и физических сил. Вам нужно отдохнуть и набраться энергии.

Если наплывы на свече черного цвета, это значит, что сейчас вы не в силах бороться с обстоятельствами и проблемами, которые на вас навалились. Вы чувствуете, что не можете идти дальше, не ощущаете сил в себе. У вас черная полоса в жизни.

Прямо во время этого ритуала можно избавиться от негатива, сидящего внутри. Для этого нужно поднести ладони слева и справа от свечи, глядеть на ее пламя и подумать о том, что больше всего тревожит.

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