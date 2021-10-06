Когда можно брать деньги в долг, а когда лучше этого не делать, рассказала участница 19 сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Черноморская. Чтобы точно иметь возможность вернуть одолженные деньги и не потерять их окончательно – читайте советы экстрасенса в материале.

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В этом посте Александра Черноморская раскрыла тему, когда лучше брать деньги в долг, а когда нельзя:

Сразу хочу сказать, я крайне негативно отношусь к кредитам, они блокируют энергию вашего денежного канала, поэтому максимально старайтесь не брать кредиты.

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Когда не стоит брать деньги в долг:

1 лунный день – брать деньги в долг в новолуние не стоит – отдавать деньги будет очень и очень сложно.

4 лунный день – в долги и кредиты в четвертый лунный день лучше не влезать – луна растет, и возвращать финансы будет достаточно сложно.

6 лунный день – брать в долг и расплачиваться с кредиторами в этот лунный день не стоит – деньги уплывут сквозь пальцы, и вам останется только недоумевать по этому поводу.

9 лунный день – крайне неблагоприятный день. Не вздумайте сегодня брать кредиты и возвращать долги.

15 лунный день – кредиты мы сегодня однозначно не берем. Иначе долговая яма станет еще глубже, и в банке нас будут знать в лицо (увы, не как важного владельца капиталов, а как вечного заемщика). Но если ситуация не терпит, можем обратиться за помощью к близким людям – тут луна запретить не может, и на нашей будущей финансовой независимости это не отразится.

19 лунный день – крайне неблагоприятный для того, чтобы брать в долг. Велика вероятность, что применить их по назначению не получится, а отдавать все равно придется.

26 лунный день – брать кредиты сегодня противопоказано. Лучше вообще ограничить общение с деньгами, иначе можно их лишиться.

27 лунный день и 30 лунный день – брать кредиты в двадцать седьмые лунные сутки не рекомендуется – отдавать будет сложно, и мы погрязнем в бесконечных займах, и запутаемся в процентах. Перезанять, в крайнем случае, можно у богатеньких друзей – они сегодня добрые, и возможно, даже забудут о встрече с нами.

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Когда можно брать деньги в долг:

2 лунный день – благоприятное время и для оформления кредита, и для возврата долгов. Не упустите момент.

8 лунный день – в это время можно брать в долг деньги, только если они нужны на благое дело. В ином случае с возвратом могут возникнуть серьезные проблемы.

10 лунный день – в десятые лунные сутки не возбраняется брать кредиты, особенную пользу финансы принесут тем, кто хочет вложиться в совместный бизнес.

12 лунный день – сегодня денежная удача не дремлет, но остается рядом с теми, кто не жадничает и готов делиться.

13 лунный день – подходит для того, чтобы мы отправились в банк. Понесем ли мы деньги или пойдем за ними, неважно. Главное, точно знать, зачем мы туда отправились. Если мы хотим открыть дело или взять недостающие деньги на квартиру, то в 13 лунный день для нас будет гореть зеленый свет. А вот если мы просто мечтаем заткнуть финансовые дыры, тогда посещать банк не стоит.

17 лунный день – если ситуация заставляет залезть в долги или взять кредит, не паникуем – денежки, взятые в семнадцатый лунный день, будут работать, как полагается.

20 лунный день – благоприятное время для того, чтобы взять кредит.

23 лунный день – ходить в банки, подписывать контракты и заключать сделки в двадцать третий день могут те, кто на сто процентов уверен в успехе. Если же в душе поселились сомнения, от решительных действий желательно отказаться.

24 лунный день – хороший день приобрести, даже в кредит, то, что давно планировали. Отдавать долги по ипотеке, взятой в 24 лунные сутки, будет легко.

25 лунный день – сегодня будут удачны любые операции с деньгами. Но проявляйте особую внимательность и читайте весь мелкий шрифт в договорах».

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