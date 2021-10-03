Испытание рисунками и загадочное самоубийство: как прошла вторая неделя на проекте «Битва экстрасенсов»-21?

Во 2 выпуске 21 сезона «Битвы экстрасенсов» стали известны имена 12-ки лучших участников. Им предстояло пройти испытание детскими рисунками и разобраться в причинах смерти 14-летней школьницы. Кто же стал участником «Битвы экстрасенсов»-21 и чем запомнился 2 выпуск ― читайте в материале.

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Во 2 выпуске «Битвы экстрасенсов» стали известны имена 12-ти лучших экстрасенсов проекта, которые смогут сразиться за звание самого сильного. На этой неделе они прошли свои первые испытания. На первом из них способности экстрасенсов проверяли обычные дети. Что подготовили малыши, оставалось загадкой даже для самой съемочной группы.

Перед участниками проекта стояло задание определить, кто изображен на рисунках. Помогут ли им их способности ощутить, что дети рисовали самих экстрасенсов?

Первым испытание попробовал пройти черный маг и некромант Виктор Литовский. Он почувствовал, что на рисунке изображена женщина, которая любит природу, но больше так ничего сказать и не смог. Как оказалось, ребенок нарисовал участницу «Битвы экстрасенсов» Марию Тихую.

Илья Персанов также рисунок не разгадал и не понял, что на нем изображен он сам.

А вот Патрисия Пероу ощутила, что ребенок нарисовал Виктора Литовского, и даже рассказала больше о его прошлом.

Как и Денис Маклашевский, который почувствовал, что на рисунке женщина, имя которой начинается на букву «К». Ею оказалась Карина Кравцова.

Мария Вандеева и Жаля Алекперова также блестяще справились с заданием и не только поняли, кого дети нарисовали, но и рассказали больше о прошлом экстрасенсов.

Второе испытание оказалось гораздо сложнее и запутаннее первого. Экстрасенсам предстояло выяснить причины смерти 14-летней Сабины. Девочку нашли повешенной в сарае собственного двора. Родители не верят в самоубийство дочери, поэтому обратились за помощью на «Битву экстрасенсов».

Первой разгадать это запутанное дело попробовала Дарья Постникова. Она почувствовала, что Сабина мертва и послужило этому удушение. Сказала и то, что девочку заставили это сделать.

Ольга Иванчук также ощутила, что девочка мертва, и не смогла сдержать слез. Она предположила, что смерть произошла из-за парня Сабины. Такую же версию выдвинул и Александр Констанистов.

А вот Виктор Литовский предположил, что девочку кто-то подтолкнул к самоубийству. На это указала и Мария Вандеева. Она ощутила, что Сабине велели покончить с собой. Более того, экстрасенс почувствовала, что к этому причастны так называемые «группы смерти».

Действительно ли Сабина была не единственной жертвой смертельной игры? Найдут ли экстрасенсы виновного? Чем еще запомнился 2 выпуск? И кто же покинет проект на этой неделе?

Узнайте в полном 2 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21.

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