Випробування малюнками і загадкове самогубство: як пройшов другий тиждень на проєкті «Битва екстрасенсів»-21?

У 2 випуску 21 сезону «Битви екстрасенсів» стали відомі імена 12-ки її учасників. Їм довелося пройти випробування дитячими малюнками та розібратися в причинах смерті 14-річної школярки. Хто ж став учасником «Битви екстрасенсів»-21 і чим запам’ятався 2 випуск ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: Хто нова 12-ка екстрасенсів: учасники «Битви екстрасенсів» на СТБ

У 2 випуску «Битви екстрасенсів» стали відомі імена 12 кращих екстрасенсів проєкту, які зможуть поборотися за звання найсильнішого. Цього тижня вони пройшли свої перші випробування. На першому з них здібності екстрасенсів перевіряли звичайні діти. Що підготували малюки, залишалося загадкою навіть для самої знімальної групи.

Перед учасниками проєкту стояло завдання визначити, хто зображений на малюнках. Чи допоможуть їм їхні здібності відчути, що діти малювали самих екстрасенсів?

Першим випробування спробував пройти чорний маг і некромант Віктор Литовський. Він відчув, що на малюнку зображена жінка, яка любить природу, але більше так нічого сказати і не зміг. Як виявилося, дитина намалювала учасницю «Битви екстрасенсів» Марію Тиху.

Ілля Персанов також малюнок не розгадав і не зрозумів, що на ньому зображений він сам.

А ось Патрісія Пероу відчула, що дитина намалювала Віктора Литовського, і навіть розповіла більше про його минуле.

Як і Денис Маклашевський, який відчув, що на малюнку жінка, ім’я якої починається на букву «К». Нею виявилася Карина Кравцова.

Марія Вандєєва і Жаля Алекперова також блискуче впоралися із завданням і не тільки зрозуміли, кого діти намалювали, а й розповіли більше про минуле екстрасенсів.

Друге випробування виявилося набагато складнішим і заплутанішим за перше. Екстрасенси мали розгадати причини смерті 14-річної Сабіни. Дівчинку знайшли повішеною в сараї власного двору. Батьки не вірять у самогубство доньки, тому звернулися по допомогу на «Битву екстрасенсів».

Першою розгадати цю заплутану справу спробувала Дар’я Постникова. Вона відчула, що Сабіна мертва і причиною є удушення. Сказала і те, що дівчинку змусили це зробити.

Ольга Іванчук також відчула, що дівчинка мертва, і не змогла стримати сліз. Вона висловила припущення, що смерть сталася через хлопця Сабіни. Таку саму версію висунув і Олександр Констаністов.

А ось Віктор Литовський припустив, що дівчинку хтось підштовхнув до самогубства. На це вказала і Марія Вандєєва. Вона відчула, що Сабіні наказали накласти на себе руки. Ба більше, що до цього причетні так звані «групи смерті».

Чи справді Сабіна була не єдиною жертвою смертельної гри? Чи знайдуть екстрасенси винуватця? Чим іще запам’ятався 2 випуск? І хто ж залишить проєкт цього тижня?

Дізнайтеся в повному 2 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21.

Більше на тему: Місіс Х на «Битві екстрасенсів»: Лілія Подкопаєва пережила аб’юз у стосунках і страшний напад

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.