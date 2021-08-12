Заговор на деньги
Каждый из нас хочет жить в достатке. Однако иногда бывает так, что деньги не задерживаются в доме. Для того, чтобы улучшить свое финансовое положение, финалист 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» Дмитрий Раю советует проводить несложный ритуал-заговор на деньги. Все детали в материале.
Как говорит финалист 20 сезона «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Раю, заговор на деньги нужно делать во время растущей Луны. Читать его нужно в четверг ‒ день Юпитера ‒ или пятницу. Заговор нужно повторять несколько раз. Пока трижды не пройдет день Юпитера.
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Заговор на деньги
Денежный дождь на меня он прольет,
Деньги теките, деньги сверкайте,
Сделать богатым меня пожелайте,
Деньги приходят, деньги растут,
Деньги в карман мой дорогу найдут,
Откуда не жду, я доход получаю,
Деньги в кармане моем прибывают,
Все больше и больше их у меня,
Богаче я становлюсь день ото дня,
Деньги текут золотою рекой
И навсегда остаются со мной,
Богатство навсегда я познаю.