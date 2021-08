Кожен із нас хоче жити в достатку. Однак інколи буває так, що гроші не затримуються вдома. Для того, щоб налагодити своє фінансове становище, фіналіст 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Дмитро Раю радить проводити нескладний ритуал-заговір на гроші. Всі деталі в матеріалі.

Як каже фіналіст 20 сезону «Битви екстрасенсів» Дмитро Раю, заговір на гроші потрібно промовляти під час зростаючого Місяця. Читати його потрібно у четвер ‒ день Юпітера ‒ або у п’ятницю. Заговір потрібно повторювати кілька разів. Поки тричі не пройде день Юпітера.

