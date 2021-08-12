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Заговір на гроші

12.08.2021

Кожен із нас хоче жити в достатку. Однак інколи буває так, що гроші не затримуються вдома. Для того, щоб налагодити своє фінансове становище, фіналіст 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Дмитро Раю радить проводити нескладний ритуал-заговір на гроші. Всі деталі в матеріалі.

заговор

Як каже фіналіст 20 сезону «Битви екстрасенсів» Дмитро Раю, заговір на гроші потрібно промовляти під час зростаючого Місяця. Читати його потрібно у четвер ‒ день Юпітера ‒ або у п’ятницю. Заговір потрібно повторювати кілька разів. Поки тричі не пройде день Юпітера.

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Заговір на гроші

Денежный дождь на меня он прольет,

Деньги теките, деньги сверкайте,

Сделать богатым меня пожелайте,

Деньги приходят, деньги растут,

Деньги в карман мой дорогу найдут,

Откуда не жду, я доход получаю,

Деньги в кармане моем прибывают,

Все больше и больше их у меня,

Богаче я становлюсь день ото дня,

Деньги текут золотою рекой

И навсегда остаются со мной,

Богатство навсегда я познаю.

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