Заговір на гроші
Кожен із нас хоче жити в достатку. Однак інколи буває так, що гроші не затримуються вдома. Для того, щоб налагодити своє фінансове становище, фіналіст 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Дмитро Раю радить проводити нескладний ритуал-заговір на гроші. Всі деталі в матеріалі.
Як каже фіналіст 20 сезону «Битви екстрасенсів» Дмитро Раю, заговір на гроші потрібно промовляти під час зростаючого Місяця. Читати його потрібно у четвер ‒ день Юпітера ‒ або у п’ятницю. Заговір потрібно повторювати кілька разів. Поки тричі не пройде день Юпітера.
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Заговір на гроші
Денежный дождь на меня он прольет,
Деньги теките, деньги сверкайте,
Сделать богатым меня пожелайте,
Деньги приходят, деньги растут,
Деньги в карман мой дорогу найдут,
Откуда не жду, я доход получаю,
Деньги в кармане моем прибывают,
Все больше и больше их у меня,
Богаче я становлюсь день ото дня,
Деньги текут золотою рекой
И навсегда остаются со мной,
Богатство навсегда я познаю.