Кожен із нас хоче жити в достатку. Однак інколи буває так, що гроші не затримуються вдома. Для того, щоб налагодити своє фінансове становище, фіналіст 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Дмитро Раю радить проводити нескладний ритуал-заговір на гроші. Всі деталі в матеріалі.

Як каже фіналіст 20 сезону «Битви екстрасенсів» Дмитро Раю, заговір на гроші потрібно промовляти під час зростаючого Місяця. Читати його потрібно у четвер ‒ день Юпітера ‒ або у п’ятницю. Заговір потрібно повторювати кілька разів. Поки тричі не пройде день Юпітера.

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Заговір на гроші

Денежный дождь на меня он прольет, Деньги теките, деньги сверкайте, Сделать богатым меня пожелайте, Деньги приходят, деньги растут, Деньги в карман мой дорогу найдут, Откуда не жду, я доход получаю, Деньги в кармане моем прибывают, Все больше и больше их у меня, Богаче я становлюсь день ото дня, Деньги текут золотою рекой И навсегда остаются со мной, Богатство навсегда я познаю. Переглянути цей допис в Instagram

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