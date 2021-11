Удача ‒ штука мінлива. Сьогодні вона посміхається вам, а завтра ‒ її і сліду нема. Але що робити, якщо невдача переслідує вас протягом триваого часу? Учасниця 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» архівідьма Соломон поділилася зі своїми підписниками ритуалом, який допоможе позбутися невдач на довгий час. Всі подробиці читайте в матеріалі.

Обряд, щоб позбутися невдач, потрібно проводити в період спадаючого Місяця. Не торгуючись і без решти слід купити чорну хустку без малюнка (можна замінити на відріз тканини). Опівночі цього ж дня, перебуваючи вдома, слід запалити воскову свічку. Потім 7 разів обтерти себе хусткою з ніг до голови, читаючи заговір (теж 7 разів):

Потім потрібно спалити хустку далеко від дому, слідкуючи за тим, щоб дим не йшов на вас.

Попіл слід розвіяти за вітром, тричі промовивши заговір:

Прийшовши додому, потрібно умитися під проточною водою, тричі сказавши:

