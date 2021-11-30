Удача ‒ штука переменчивая. Сегодня она улыбается вам, а завтра ‒ ее и след простыл. Но что делать, если неудача преследует вас на протяжении длительного времени? Участница 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» архиведьма Соломон поделилась со своими подписчиками ритуалом, который поможет избавиться от неудач на долгое время. Все подробности читайте в материале.

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Обряд избавление от неудач нужно проводить в период убывающей Луны. Не торгуясь и без сдачи следует купить черный платок без рисунка (можно заменить на отрез ткани). В полночь этого же дня, находясь дома, следует зажечь восковую свечу. Затем 7 раз обтереть себя платком с ног до головы, читая заговор (тоже 7 раз):

Как тебя, черный плат, в скорби одевают, повязывают, слезы утирают, так сотри с меня невезение от горя-неудачи, мученья. Отдаю тебе свою неудачу с худой долей в придачу, черную судьбу в черный плат заверну и в святом огне сожгу. Да будет так!

После нужно сжечь платок вдали от дома, следя за тем, чтобы дым не шел на вас.

Пепел следует развеять по ветру, трижды произнеся заговор:

Дуйте, ветры буйные, дуйте, ветры сильные, уносите прочь от меня евезение-неудачу на все четыре стороны, отныне и довеку. Да будет так!

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Придя домой, нужно умыться под проточной водой, трижды сказав:

Как вода бежит, льется, круты бережки омывает, камешками играет, так с меня, рожденной, нареченной (имя), неудачу смывает, за синее море уносит. Как в морской пучине сер камень не встает, так и мое злое невезение ко мне, рожденной, нареченной (имя), назад не вернется. Отныне и довеку. Истинно!

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