Що не можна дарувати і приймати в дар: поради від Анни Єфремової

Якщо ви не хочете накликати біду на близьких, то фіналістка 17 сезону «Битви екстрасенсів» Анна Єфремова розповіла, що саме не можна приймати в дар. Подробиці — далі в матеріалі.

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Що не можна дарувати та приймати в дар:

Годинник — адже такий подарунок може виявитися передвісником розлуки.

Жовті квіти, подаровані жінці, також подаються як звістка про швидке розставання.

Ніж, отриманий в подарунок, може «розрізати» долю. Для того, щоб цього не сталося, необхідно «оплатити» подарований предмет монетою.

Дзеркало, отримане від старшої жінки, може «вкрасти» красу. Такий подарунок необхідно приймати з великою обережністю.

Блюдця й тарілки не можна дарувати подругам або сестрам. Разом з посудом ви можете, самі того не бажаючи, віддати свої проблеми, прикрощі та хвороби.

Великі вази необхідно дарувати і приймати в дар вкрай обережно: такий подарунок може забрати здоров’я і зіпсувати плани на майбутнє.

Будь-який гаманець, сумку або рюкзак необхідно дарувати з невеликою сумою грошей всередині. В іншому випадку грошовий потік того, хто отримав подарунок, може перейти до дарувальника.

Подарунки, що приносять щастя і благополуччя:

Воскові та парафінові красиві свічки здатні стати домівкою і розпалити вогонь кохання в будинку того, хто отримав цей подарунок.

Квіти в горщиках, подаровані від душі, приносять в домівку мир та лад.

Гребінець, подаровані чоловіком жінці, зможуть викликати у відповідь сильні почуття. Якщо ж жінка бажає викликати кохання чоловіка, то їй слід зв’язати і подарувати йому шарф.

Нове взуття, подароване близькій людині перед далекою дорогою, здатне допомогти йому повернутися додому цілим і неушкодженим.

Глиняний посуд, вручений на новосілля, залучає в будинок багатство і служить захистом від сварок і недомовок.

Кухонний рушник, подарований незаміжній дівчині «сімейною» подругою, здатен привернути в долю дівчини гідного чоловіка.

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