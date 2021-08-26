Що не можна дарувати і приймати в дар: поради від Анни Єфремової
26.08.2021
Якщо ви не хочете накликати біду на близьких, то фіналістка 17 сезону «Битви екстрасенсів» Анна Єфремова розповіла, що саме не можна приймати в дар. Подробиці — далі в матеріалі.
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Що не можна дарувати та приймати в дар:
- Годинник — адже такий подарунок може виявитися передвісником розлуки.
- Жовті квіти, подаровані жінці, також подаються як звістка про швидке розставання.
- Ніж, отриманий в подарунок, може «розрізати» долю. Для того, щоб цього не сталося, необхідно «оплатити» подарований предмет монетою.
- Дзеркало, отримане від старшої жінки, може «вкрасти» красу. Такий подарунок необхідно приймати з великою обережністю.
- Блюдця й тарілки не можна дарувати подругам або сестрам. Разом з посудом ви можете, самі того не бажаючи, віддати свої проблеми, прикрощі та хвороби.
- Великі вази необхідно дарувати і приймати в дар вкрай обережно: такий подарунок може забрати здоров’я і зіпсувати плани на майбутнє.
- Будь-який гаманець, сумку або рюкзак необхідно дарувати з невеликою сумою грошей всередині. В іншому випадку грошовий потік того, хто отримав подарунок, може перейти до дарувальника.
Подарунки, що приносять щастя і благополуччя:
- Воскові та парафінові красиві свічки здатні стати домівкою і розпалити вогонь кохання в будинку того, хто отримав цей подарунок.
- Квіти в горщиках, подаровані від душі, приносять в домівку мир та лад.
- Гребінець, подаровані чоловіком жінці, зможуть викликати у відповідь сильні почуття. Якщо ж жінка бажає викликати кохання чоловіка, то їй слід зв’язати і подарувати йому шарф.
- Нове взуття, подароване близькій людині перед далекою дорогою, здатне допомогти йому повернутися додому цілим і неушкодженим.
- Глиняний посуд, вручений на новосілля, залучає в будинок багатство і служить захистом від сварок і недомовок.
- Кухонний рушник, подарований незаміжній дівчині «сімейною» подругою, здатен привернути в долю дівчини гідного чоловіка.
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