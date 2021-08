Як уберегти себе від бід і нещасть? Для захисту екстрасенси телеканалу СТБ рекомендують використовувати обереги. Однак вони можуть бути різними – як же обрати найефективніший? Учасники 14 сезону проекту «Битва екстрасенсів», циганські ясновидці Арман і Рубіна Цибульські діляться своїми знаннями з цього питання і розповідають про силу рідної землі та хреста.

Раніше двічі переможець «Битви екстрасенсів» в Україні Хаял Алекперов вже розповідав, як обрати свій оберіг відповідно до знаку зодіака. Вирішуючи питання, як захистити себе від біди, можна покластися і на трави-оберіги. Також, на думку екстрасенсів, дієвими можуть стати й спеціальні амулети.

Якщо вас переслідують різноманітні проблеми – наприклад, хворіє дитина або ви відчули дивну слабкість, проблеми на роботі у вас або вашого чоловіка — Арман Цибульський рекомендує використовувати землю. Але як захистити себе від нещасть з її допомогою? Справа в тому, що на енергетику людини та її вдачу добре впливає рідна земля. Де відбулися найщасливіші моменти вашого життя або з чим пов’язаний радісний спогад дитинства – там і беріть землю для оберега. Після цього землю потрібно завернути в тканину, перев’язати стрічкою або ниткою так, щоб утворився мішечок. Його слід завжди носити з собою. Коли це буде необхідно, оберіг додасть сил і відверне від вас нещастя.

А Рубіна Цибульська зазначає, що найкращим оберегом є віра людини, а точніше – її символ. Наприклад, християнин буде використовувати хрест, а мусульманин – півмісяць.

