Как уберечь себя от бед и несчастий? Для защиты экстрасенсы телеканала СТБ рекомендуют использовать обереги. Однако они могут быть разными — как же выбрать самый эффективный? Участники 14 сезона проекта «Битва экстрасенсов», цыганские ясновидящие Арман и Рубина Цыбульские, делятся своими знаниями по этому вопросу и рассказывают о силе родной земли и креста.

Какие бывают обереги?

Ранее двукратный победитель «Битвы экстрасенсов» в Украине Хаял Алекперов уже рассказал, как выбрать свой оберег по знаку зодиака. Решая вопрос, как защитить себя от бед, можно положиться и на травы-обереги. Также, по мнению экстрасенсов, действенными могут стать и специальные амулеты.

Как земля защитит от бед

Если вас преследуют проблемы разного характера – например, болеет ребенок или вы почувствовали странную слабость, проблемы на работе у вас или вашего мужа — Арман Цыбульский рекомендует обратиться к земле. Но как защитить себя от несчастий с ее помощью? Дело в том, что на энергетику человека и его удачу хорошо воздействует родная земля. Где вы провели самые счастливые времена своей жизни или с чем связано самое радостное воспоминание детства — там и берите землю для оберега. После этого землицу нужно завернуть в ткань, перевязать тесьмой или ниткой так, чтобы образовался мешочек. Его стоит всегда носить с собой. В нужный момент оберег придаст сил и отвернет от вас несчастье.

Как уберечься с помощью веры

В свою очередь, Рубина Цыбульская отмечает, что самым лучшим оберегом является вера человека, а точнее – ее символ. Например, христианин будет использовать в качестве оберега крест, а мусульманин – полумесяц.

«Насколько он верит в Бога душой и сердцем, настолько он и защищен от сглазов и всех негативов», — говорит ясновидящая.

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