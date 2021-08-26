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Что нельзя дарить и принимать в дар: советы от Анны Ефремовой

26.08.2021

Если вы не хотите навлечь беду на близких, то финалистка 17 сезона «Битвы экстрасенсов» Анна Ефремова рассказала, что именно можно и нельзя принимать в дар. Подробности –  далее в материале. 

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Что нельзя дарить и принимать в дар:

  • Часы — такой подарок может оказаться предвестником разлуки. 
  • Желтые цветы, подаренные женщине, также преподносятся как весть о скором расставании.
  • Нож, полученный в подарок, может «разрезать» судьбу. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо «оплатить» подаренный предмет монетой.
  • Зеркало, полученное от старшей женщины, может «украсть» красоту. Такой подарок необходимо принимать с крайней осторожностью.
  • Блюдца и тарелки нельзя дарить подругам или сестрам. Вместе с посудой вы можете, сами того не желая, отдать свои проблемы, горести и болезни.
  • Большие вазы необходимо дарить и принимать в дар крайне осторожно: такой подарок может забрать здоровье и испортить планы на будущее.
  • Любой кошелек, сумку или рюкзак необходимо дарить с небольшой суммой денег внутри. В противном случае денежный поток получившего подарок может перейти к дарителю.

Подарки, которые приносят счастье и благополучие:

  • Восковые и парафиновые красивые свечи способны стать домашним очагом и разжечь огонь любви в доме, получившего их в подарок.
  • Цветы в горшках, подаренные от души, приносят в дом мир и лад.
  • Гребень или расческа, подаренные мужчиной понравившейся женщине, помогут вызвать ответные сильные чувства. Если же женщина желает вызвать любовь мужчины, то ей следует связать и подарить ему шарф.
  • Новая обувь, подаренная близкому человеку перед дальней дорогой, способна помочь ему вернуться домой целым и невредимым.
  • Глиняная посуда, врученная на новоселье, привлекает в дом богатство и служит защитой от ссор и недомолвок.
  • Кухонное полотенце, подаренное незамужней девушке «семейной» подругой, способно привлечь в судьбу девушки достойного супруга.

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