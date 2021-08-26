Что нельзя дарить и принимать в дар: советы от Анны Ефремовой

Если вы не хотите навлечь беду на близких, то финалистка 17 сезона «Битвы экстрасенсов» Анна Ефремова рассказала, что именно можно и нельзя принимать в дар. Подробности – далее в материале.

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Что нельзя дарить и принимать в дар :

Часы — такой подарок может оказаться предвестником разлуки.

Желтые цветы, подаренные женщине, также преподносятся как весть о скором расставании.

Нож, полученный в подарок, может «разрезать» судьбу. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо «оплатить» подаренный предмет монетой.

Зеркало, полученное от старшей женщины, может «украсть» красоту. Такой подарок необходимо принимать с крайней осторожностью.

Блюдца и тарелки нельзя дарить подругам или сестрам. Вместе с посудой вы можете, сами того не желая, отдать свои проблемы, горести и болезни.

Большие вазы необходимо дарить и принимать в дар крайне осторожно: такой подарок может забрать здоровье и испортить планы на будущее.

Любой кошелек, сумку или рюкзак необходимо дарить с небольшой суммой денег внутри. В противном случае денежный поток получившего подарок может перейти к дарителю.

Подарки, которые приносят счастье и благополучие:

Восковые и парафиновые красивые свечи способны стать домашним очагом и разжечь огонь любви в доме, получившего их в подарок.

Цветы в горшках, подаренные от души, приносят в дом мир и лад.

Гребень или расческа, подаренные мужчиной понравившейся женщине, помогут вызвать ответные сильные чувства. Если же женщина желает вызвать любовь мужчины, то ей следует связать и подарить ему шарф.

Новая обувь, подаренная близкому человеку перед дальней дорогой, способна помочь ему вернуться домой целым и невредимым.

Глиняная посуда, врученная на новоселье, привлекает в дом богатство и служит защитой от ссор и недомолвок.

Кухонное полотенце, подаренное незамужней девушке «семейной» подругой, способно привлечь в судьбу девушки достойного супруга.

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